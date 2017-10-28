Каталонію очолила віце-прем’єрка Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой поклав обов'язки глави Каталонії на першого віце-прем'єра Сораю Саенс де Сантамарію.

У п’ятницю прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту.

Дочасні вибори у Каталонії призначені на 21 грудня.

Представник Генпрокуратури Іспанії повідомив у п’ятницю ввечері, що наступного тижня прокуратура має пред’явити голові регіональної виконавчої влади Каталонії Карлесу Пучдемону звинувачення у заколоті. Законодавство королівства передбачає, що за підготовку заколоту винні особи можуть бути засуджені до позбавлення волі на 30 років.

Раніше 27 жовтня Сенат Іспанії схвалив дозвіл урядові Іспанії запровадити в Каталонії пряме правління Мадрида, відповідно до 155-ї статті Конституції Іспанії, яка передбачає таку можливість.

Перед цим парламент Каталонії проголосував за незалежність цього автономного регіону від Іспанії. У рішенні вказано про початок процесу відокремлення, зокрема, про намір розробити нові ключові закони для Каталонії і початок переговорів «на рівних» з іспанською владою для встановлення співпраці.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав до спокою і заявив, що верховенство права у Каталонії буде відновлене.

Жодна країна не висловила підтримку намірам Каталонії оголосити незалежність.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90% тих, хто взяв участь у голосуванні. Явка, за даними каталонської влади, становила 43%. Мадрид назвав голосування незаконним. Такої ж думки дотримуються в Єврокомісії.

Після референдуму в регіоні пройшли багатотисячні мітинги як прихильників, так і супротивників незалежності.