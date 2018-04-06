Екс-голова Каталонії вийшов із в’язниці і закликав владу Іспанії до переговорів

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон 6 квітня залишив в’язницю в німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн – після того, як напередодні суд погодився відпустити його під заставу на час розгляду запиту Іспанії про його екстрадицію.

Вранці 6 квітня за Пучдемона внесли заставу в 75 тисяч євро.

Напередодні суд в Німеччині постановив, що Пучдемон не може бути екстрадований до Іспанії за основним звинуваченням – в організації заколоту. Іспанська влада також звинувачує Пучдемона в розкраданні державних коштів – питання про екстрадицію політика у цій справі суд розгляне пізніше.

Після виходу з в’язниці колишній голова уряду Каталонії знову закликав іспанську владу почати діалог з каталонськими політиками, а також звільнити всіх затриманих у зв’язку з референдумом про незалежність Каталонії.

Референдум відбувся у жовтні 2017 року. Влада Іспанії визнала його незаконним, а у відповідь на декларацію про незалежність, яку ухвалив парламент Каталонії, запровадили в автономії пряме правління. Мадрид звинуватив Пучдемона і його прихильників в заколоті. Вони залишили регіон, побоюючись переслідувань з боку іспанської влади. В Іспанії їм загрожують багаторічні тюремні терміни.

25 березня Пучдемона затримали в Німеччині, після перетину кордону з Данією. У листопаді минулого року Верховний суд Іспанії оголосив його в міжнародний розшук. У Каталонії відбулися масові протести проти затримання Пучдемона.