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14 Травень 2018, Київ 18:28
Новини | Міжнародні

У Каталонії обрали нового лідера

Кім Торра на засіданні регіонального уряду Каталонії, Барселона, 14 травня 2018 року

Парламент іспанського регіону Каталонії обрав новим регіональним лідером Кіма Торру. Його кандидатуру підтримали 66 депутатів, 65 виступили проти, четверо утрималися від голосування.

Торра став депутатом каталонського парламенту в грудні минулого року, після дострокових виборів до парламенту.

Раніше Торра, колишній лідер громадянської групи, що виступала за незалежність регіону від Іспанії, обіцяв продовжувати працювати у напрямку незалежності Каталонії.

Торру вважають близьким другом свого попередника, колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Крім того, на вибори в парламент Торра йшов за списками руху «Разом за Каталонію», очолюваного Пучдемоном.

У жовтні 2017 року відбувся референдум про незалежність Каталонії. Влада Іспанії визнала його незаконним, а у відповідь на декларацію про незалежність, яку ухвалив парламент Каталонії, запровадили в автономії пряме правління. Мадрид звинуватив Пучдемона і його прихильників в заколоті. Вони залишили регіон, побоюючись переслідувань з боку іспанської влади. В Іспанії їм загрожують багаторічні тюремні терміни.

25 березня 2018 року Пучдемона затримали в Німеччині після перетину кордону з Данією. У листопаді минулого року Верховний суд Іспанії оголосив його в міжнародний розшук. У Каталонії відбулися масові протести проти затримання Пучдемона.

Його звільнили під заставу з німецької тюрми 6 квітня. Тоді він висловив сподівання, що суд у Німеччини не ухвалить рішення про його екстрадицію до Мадриду.

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