Внаслідок сутичок між протестувальниками і поліцією на протестах у Каталонії цими днями були поранені близько 100 людей, 33 людини затримані, повідомляє влада Іспанії. 17 жовтня учасники протестів продовжували блокувати дороги у цьому іспанському регіоні, зокрема головне шосе, що веде до Франції. Акція почалася біля будівлі місцевої поліції. Але мітинг переріс у заворушення. Радикальні активісти кидали в поліцейських каміння, пляшки і петарди. Протестувальники блокували вулиці і підпалювали сміттєві контейнери, через що згоріли кілька автомобілів. Всього було зафіксовано близько 50 пожеж у результаті протестів. Голова уряду Каталонії Кім Торра вперше публічно засудив заворушення. Він підкреслив, що рух за незалежність Каталонії завжди засуджував насильство і робить це й тепер. 17 жовтня він також заявив про необхідність провести нове голосування про самовизначення регіону. (Відео Reuters)