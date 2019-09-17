«Київ-Баскет» дебютував у баскетбольній Лізі чемпіонів з нічиєї

В Австрії відбувся перший матч першого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів, де місцевий клуб «Капфенберг» зустрічав віцечемпіона України «Київ-Баскет».

Суперники не змогли виявити сильнішого. Зустріч завершилася з рахунком 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18). Найкращим гравцем матчу став гравець «Капфенберга» Богіч Вуйошевич, який набрав 31 очко та зробив 5 підбирань, а з «Київ-Баскету» відзначився Шепард, в активі якого 14 очок.

Для підопічних Айнарса Багатскіса цей матч був дебютним у єврокубках, а «Капфенберг» може похизуватися четвертим місцем у груповому раунді Кубку Європи FIBA. Крім того, команда киян цього літа була наново зібрана. З минулого складу залишилося лише три гравці. Напередодні матчі головний тренер «Київ-Баскета» Айнарс Багатскіс розповів Радіо Свобода, що австрійський клуб буде важким суперником на виїзді.

«Незручна команда, швидка, добре укомплектована, там грають сім іноземних баскетболістів: чотири з США та три з Балкан. Досвідчений клуб, який знає, що він робить на майданчику. Крім того, їхній тренер свого часу був коучем збірної Австрії. Дуже небезпечний суперник для нас, особливо на виїзді», – сказав Айнарс Багатскіс.

Матч-відповідь, на якому команди розіграють «путівку» до наступного етапу, відбудеться 20 вересня у київському «Палаці спорту». Початок о 19:00.