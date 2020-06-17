Баскетбол: «Дніпро» вперше зіграє в Лізі чемпіонів

Чинний чемпіон України з баскетболу «Дніпро» вперше зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це пресслужбі команди розповів 16 червня головний тренер Денис Журавльов.

Поки що БК «Дніпро» не знає, з якого раунду розпочне кваліфікацію, – з першого чи другого. Але в ФІБА визначилися з попередньою датою матчу – 15 вересня.

Наприкінці липня «дніпряни» збираються розпочати підготовку до сезону, в рамках якої планують узяти участь у турнірах у Литві та Туреччині. У разі відсутності поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу контрольні матчі проводитимуться в Україні.

У минулому сезоні команда Дениса Журавльова подолала кваліфікацію та виступила в основному раунді Кубка Європи ФІБА. Проте «Дніпро» набрав 8 очок та не зміг пробитися до наступного етапу.

Також у кваліфікації Ліги чемпіонів може взяти участь і срібний призер національної першості – «Київ-Баскет». У минулому сезоні підопічні Айнарса Багатскіса зупинилися у чвертьфіналі Кубка Європи, де не змогли пройти турецький клуб «Каршияка».

Федерація баскетболу України через оголошений карантин достроково припинила національні першості серед чоловіків та жінок. Тож визначали призерів за результатами, які команди продемонстрували на момент припинення Суперліг. Чемпіоном чоловічої Суперліги став клуб «Дніпро», який мав у своєму активі 20 перемог та 45 очок.