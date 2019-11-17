Баскетбол: жіноча збірна України виграла матч кваліфікації Євробаскета-2021

У Харкові завершився матч другого туру кваліфікації Євробаскета-2021, в якому збірна України виграла у команди Португалії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Українки стартували потужно – з перших хвилин заробили перевагу у 12 очок, реалізувавши чотири триочкових, а далі лише збільшували цю різницю. До кінця першої «десятихвилинки» португальська команда так і не змогла зламати хід гри. Перша чверть завершилася з рахунком 21:9 на користь українок.

Увійшла в гру збірна Португалії вже після перерви. Стримати українську команду підопічним Рікардо Васконселоса вдавалося, але вирвати перевагу так і не змогли. Друга чверть – знову за «синьо-жовтими» – 25:19.

А ось третя «десятихвилинка», по праву, була за португальською командою, яка постійно атакувала, українки ж допускали помилки в захисті. Як результат, 9:18 на користь португальських баскетболісток. У заключній чверті українки знову нав’язали свою гру і вибороли перемогу. Матч завершився з рахунком 72:60 (21:9, 25:19, 9:18, 17:14).

Після переможної гри жіноча збірна України з баскетболу зробила «коло подяки» вболівальникам – обійми, селфі та автографи.

«Головне, що ми перемогли. Але грою, думаю, що ми не дуже задоволені, бо ми не дуже сконцентровано провели другу половину гри – було багато втрат», – прокоментувала виступ команди Ольга Сівакова.

«Це були дві різні команди: Україна в першій та другій чверті, і Україна в третій і четвертій чверті. Зрозуміло, що нам поки що важко грати на високому рівні всі 40 хвилин. Але 26 втрат за гру – це «мінус». Проте важливо, що ми виграли. Я не задоволений, можливо, грою, але не можу не бути задоволений результатом. Треба розуміти, що у нас зараз дуже важкий етап – зміна поколінь. Ми дуже важку гру провели з Бельгією, потім травма з Ягуповою, але все ж так склалося все добре для нас. Сьогодні є перемога», – прокоментував головний тренер Срджан Радулович.

Найкращим гравцем матчу серед українок стала капітан команди Аліна Ягупова, на рахунку якої 29 очок, 7 підбирань, 5 передач та 4 перехоплення.

В іншому матчі групи кваліфікації G збірна Бельгії виграла у Фінляндії з рахунком 58:85. Наразі бельгійська команда очолює квартет. Збірна України розташувалася на другому місці. Наступні матчі українки проведуть вже у листопаді 2020 року. За словами Срджана Радуловича, до цього часу плануються тренувальні збори та товариські зустрічі навесні та влітку 2020, щоб надати шанс проявити себе в першу чергу молодим гравцям, які зазвичай виступають в українській першості і не мають досвіду виступів за кордоном.