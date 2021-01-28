Баскетбол: українські клуби тріумфують у Кубку Європи ФІБА 

У Болгарії одразу два українські баскетбольні клуби вибороли перемоги у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

«Київ-Баскет» розпочав матч проти австрійського «Капфенбергу» агресивно та впевнено, що дозволило вже після першої половини гри вирватися вперед на 14 очок. Після великої перерви австрійцям вдалося скоротити різницю, але цього було замало для перемоги. Як результат, 51:61 (10:21, 11:14, 14:11, 16:15) і «Київ-Баскет» святкує першу перемогу у цьому євросезоні.

Найрезультативнішим у складі киян був Брюс Мейсі, який набрав 12 очок.

В іншому матчі групи B «Прометей» здобув другу перемогу у груповому раунді. Команда з Кам’янського не залишила шансів болгарському «Рільські». Матч завершився з рахунком 89:76 (22:23, 27:12, 23:23, 17:18). Захисник «Прометея» Рашад Вон набрав 27 очок, віддав 6 передач, а його рейтинг ефективності становив 27 балів.

Уже завтра, 29 січня, українські команди зіграють останні матчі у груповому етапі: о 15:00 «Прометей» зіграє проти австрійського «Капфенберга», а о 18:00 стартує гра «Київ-Баскета» проти австрійського «Рільські».

Після двох турів групового етапу «Прометей» очолює турнірну таблицю, маючи в активі чотири очки. На одну сходинку нижче розташувався «Київ-Баскет».

Через пандемію COVID-19 змінився формат групового етапу Кубка Європи. Команди грають усі матчі в ізольованих таборах («баблах») та проводять по одній зустрічі з суперником, а не традиційні дві гри (вдома та на виїзді).

До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі команди з усіх груп та ще чотири найкращі команди серед тих, що фінішують у групах третіми.

Раніше місце в плей-оф Кубка Європи ФІБА гарантував собі інший український клуб – «Дніпро».