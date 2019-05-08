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08 Травень 2019, Київ 17:52
Новини | Суспільство

Уряд підтримав указ президента про запровадження в Україні Дня батька

У світі міжнародний день батька святкують у третю неділю червня

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На засіданні 8 травня Кабінет міністрів схвалив указ президента «Про День батька», відповідно до якого щороку у третю неділю червня в Україні святкуватиметься День батька.

«Реалізація акту сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей», – йдеться в повідомленні.

Ідея святкування Дня батька в Україні з’явилась ще у 2006 році. Саме тоді започаткували відповідну громадську ініціативу, яка не була однак підтримана на рівні виконавчої влади.
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