Батько Гандзюк про завершення досудового слідства: у суд передають незакінчену справу

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк розкритикував заяву Офісу генерального прокурора про завершення слідства у справі про вбивство його дочки.

«Я не вірю Генеральній прокуратурі (Офіс генерального прокурора – ред.). Цей їхній брифінг було боляче дивитися, було соромно дивитися, було бридко дивитися. Ще місяць тому з усіх сил Генеральна прокуратура старалася продовжити терміни слідства, а зараз слідство не завершене… Власне, Генеральна прокуратура зробила те, чого чекали адвокати Мангера. Тобто незавершену справу передати в суд – це зняти з себе відповідальність, зняти відповідальність зі Служби безпеки України, перекинути все на суд. А для суду явно буде недостатньо доказів», – сказав Віктор Гандзюк у коментарі Радіо Свобода.

«Я не знаю, чому це сталося. Не хочеться думати, що Мангеру вдалося якимось чином вплинути на Генеральну прокуратуру. Я вважаю – це злочин. Злочин – в такому стані все передати до суду. Тому я підтримую заклики до того, щоб вийти і запитати у президента: хто замовив Катерину Гандзюк? І чому слідство розвалюється, хоч президент не раз обіцяв, що справа буде розслідувана до кінця?», – додав він.

При цьому Віктор Гандзюк сказав, що не буде сьогодні присутній на Банковій, де біля Офісу президента ввечері 27 квітня планують зібратися активісти громадського руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», які заявляють, що справу Гандзюк навмисне «злили».

Раніше сьогодні Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

В Офісі генпрокурора під час онлайн брифінгу заявили, що прокурори в суді доводитимуть, «що саме цей чиновник замовив вчинення злочину, визначив об'єкт посягання, залучив до скоєння злочину іншого організатора, здійснював фінансове забезпечення».

«На переконання слідчих і прокурора, саме у нього (Мангера) виник умисел провчити потерпілу. До цього його підштовхнула особиста неприязнь, яка у нього виникла у зв'язку з громадською діяльністю Катерини Гандзюк», – повідомив на брифінгу заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Роман Романчук.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У СБУ нагадали, що в справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.