В Україні законодавчо зрівняли права жінок і чоловіків на відпустку по догляду за дитиною

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною». За відповідний законопроєкт у четвер проголосували 269 народних депутатів.

Законопроєктом, зокрема, пропонується доповнити Кодекс про працю і закон «Про відпустки» новим видом відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується за рахунок роботодавця. Така відпустка може надаватися як матері, так і чоловікові, що перебуває в шлюбі з жінкою, яка народила дитину, а також батькові дитини, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але вони проживають разом. Така відпустка також може надаватися бабусі, дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) виховує дитину одна (один).

Законопроєкт також надає рівне право кожного з батьків дитини брати відпустку з догляду за дитиною до трьох років. Документом закріплюється право батьків неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства на додаткову відпустку.

Також передбачено, що скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), зокрема й в разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Урядові у місячний термін з дня набрання чинності законом доручено привести нормативно-правові акти у відповідність із законом.