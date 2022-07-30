У Байдена знову позитивний тест на COVID-19, хоча він почувається добре

Президент США Джо Байден 30 липня отримав позитивний результат тесту на COVID-19, хоча у нього немає симптомів і він почувається «цілком добре».

За словами лікаря Білого дому доктора Кевіна О’Коннора, Байден, у якого був підтверджений позитивний тест дев’ять днів тому, перебуватиме на ізоляції. Лікар назвав ситуацію рідкісним випадком відкату після лікування противірусним препаратом.

Байден написав у твітері, що симптомів хвороби у нього немає, вле задля безпеки свого оточення він самоізолюється. «Я все ще працюю і скоро повернусь», додав він.

О’Коннор сказав, що у 79-річного Байдена, за останні чотири дні тести на COVID-19 показували негативний результат, відновлювати лікування з огляду на відсутність у нього симптомів хвороби не планують.

Байден раніше описував перебіг у нього хвороби як легкий, з можливістю працювати, і пояснював це вакцинацією та іншими методами лікування.