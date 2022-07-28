В Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу «омікрон» – МОЗ

В Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу «омікрон», повідомило 28 липня Міністерство охорони здоров’я.

«Йдеться про різновид «омікрону», який називають типом ВА.5. Наразі сім таких випадків вдалося знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип «омікрону» вже є в інших регіонах. Дослідження («секвенування» на мові епідеміологів) зразків триває», – йдеться в повідомленні.

Як заявили у МОЗ, це означає, що COVID-19 «нікуди не зник». «Ба більше, вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді. По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється», – кажуть у міністерстві.

Водночас, за повідомленням, зараз є небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків і смертей. «Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають», – йдеться в повідомленні.

При цьому в МОЗ наголошують, що наявна інформація свідчить про те, що отримання бустерної дози вакцини «значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу».

«Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «омікрон». Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті», – додали у міністерстві.

У низці країн Європи ще в червні повідомляли про зростання кількості інфікованих коронавірусним захворюванням, що пов’язували з поширеннями підтипом штаму «омікрон». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого МОЗ перестав публікувати щоденну статистику щодо випадків захворювання, але неодноразово закликав українців вакцинуватися від COVID-19.