Байден після відставки Джонсона заявив про збереження особливих зв’язків із Лондоном

США продовжать свою «тісну співпрацю» з Великобританією, включаючи спільну підтримку України в умовах російської агресії. Про це заявив президент США Джо Байден через кілька годин після того, як Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади голови британського уряду.

«Сполучене королівство та США – найближчі друзі та союзники, і особливі відносини між нашими народами залишаються міцними та довговічними», – йдеться в заяві глави Білого дому.

Джо Байден додав, що сподівається на продовження тісної співпраці з Лондоном, у тому числі щодо допомоги українцям, які захищають свою країну від «жорсткої війни Путіна» і свою демократію. Також Байден наголосив на спільному прагненні змусити Росію відповісти за свої дії.

Борис Джонсон взяв на себе одну з провідних ролей у зусиллях Заходу щодо надання підтримки Україні у зв’язку з російською агресією. З початку війни наприкінці лютого Лондон застосував санкції проти більш ніж тисячі фізичних осіб і понад 120 компаній у Росії, а також проти Білорусі. Джонсон двічі особисто приїжджав до Києва після російського вторгнення.

Офіційний Київ заявив, що в Україні із сумом сприйняли звістку про відставку Бориса Джонсона, висловивши сподівання, що це не змінить політику Великобританії щодо України.