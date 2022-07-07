Зеленський подякував Джонсону «за рішучу та безкомпромісну підтримку» України



Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у зв’язку з оголошеною відставкою Зеленський висловив Джонсону «щиру подяку за рішучу та безкомпромісну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені».



«Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою», – наголосив президент.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив про свою відставку.

Він заявив, що залишатиметься на посаді прем’єра, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і лідер британського уряду. Як повідомляє BBC, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться влітку, а офіційне оголошення нового прем’єр-міністра відбудеться на початку жовтня.

58-річний Джонсон прийшов до влади в грудні 2019 року.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.