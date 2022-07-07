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Британія й надалі підтримуватиме Україну – Джонсон після відставки

Сьогодні прем’єр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив про свою відставку

Після оголошення про відставку прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією.

«Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде потрібно», – сказав Джонсон під час заяви щодо своєї відставки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив про свою відставку. Він заявив, що залишатиметься на посаді прем’єра, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і лідер британського уряду.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, на піджаку якого британський і український прапорці, під час оголошення, що йде з посади і буде в.о. голови уряду, допоки його партія не обере нового керівника. Лондон, 7 липня 2022 року
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, на піджаку якого британський і український прапорці, під час оголошення, що йде з посади і буде в.о. голови уряду, допоки його партія не обере нового керівника. Лондон, 7 липня 2022 року

Як повідомляє BBC, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться влітку, а офіційне оголошення нового прем’єр-міністра відбудеться на початку жовтня.

58-річний Джонсон прийшов до влади в грудні 2019 року.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.

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