Байден позитивно оцінив візит папи Франциска до Іраку

Президент США Джо Байден привітав візит папи Римського Франциска до Іраку. Як йдеться в заяві Білого дому, візит папи Байден назвав історичним і бажаним для країни.

«Він надіслав важливе повідомлення, як сказав сам папа Франциск, що «братство міцніше, ніж братовбивство, що надія потужніша за смерть, а мир потужніший за війну», – сказав Байден.

Байден назвав символом надії для всього світу те, що понтифік відвідав місце, де, згідно з біблійним переказом, народився Авраам, що зустрівся із аятоллою аль-Сістані та помолився в Мосулі, що страждає від релігійної нетерпимості і насильства через дії угрупування «Ісламська держава».

Президент США висловив вдячність уряду та народу Іраку за турботу, проявлену під час підготовки і проведення папського візиту.

Під час першого в історії візиту (чотириденного – ред.) голови Римо-католицької церкви до Іраку, який завершився сьогодні, папа Франциск побував у чотирьох містах, включаючи Мосул, що раніше був «фортецею» угруповання «Ісламська держава». Він заявив іракцям, що «мир потужніший за війну».

Понтифік також провів першу зустріч із верховним аятоллою Іраку Алі аль-Сістані, найвищим іракським мусульманським священнослужителем.