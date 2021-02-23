США: Байден вшанував пам’ять 500 тисяч жертв коронавірусу

Президент США Джо Байден заявив, що втрата понад 500 тисяч життів від COVID-19 у Сполучених Штатах, – це віха в нинішній історії країни, що «терзає душу». Він закликав країну об’єднатися проти пандемії.

«Як нація, ми не можемо змиритися з такою жорстокою долею. Хоча ми так довго боролися з цією пандемією, ми не повинні ставати байдужими до горя», – сказав Байден в емоційному зверненні в Білому домі.

Він зазначив, що «за рік від цієї пандемії загинуло більше американців, ніж під час Першої світової війни, Другої світової війни і війни у В'єтнамі разом узятих». Президент також закликав американців проявити рішучість і зупинити політику дезінформації, яка розділяє сім’ї.

Після виступу Байдена у присутності його дружини Джилл та віцепрезидента Камали Гарріс та її чоловіка Дуга Емгоффа відбулася хвилина мовчання перед розставленими 500 свічками.

Раніше над Білим домом та біля федеральних будівель та в посольствах у всьому світі на знак жалоби за втраченими життями були приспущені прапори.

22 лютого кількість смертей у США від COVID-19досягла 500 159, згідно з підрахунками Університету Джонса Гопкінса. Ця цифра становить приблизно п’яту частину загальної кількості померлих – майже 2,5 мільйона. Сполучені Штати, де проживає близько 330 мільйонів людей, або близько 5 відсотків світового населення, за смертністю нині у лідерах. Далі слідують Бразилія і Мексика.