Байден обіцяє збільшити темпи вакцинації в США

Обраний президент Джо Байден пообіцяв збільшити темпи вакцинації в Сполучених Штатах, розкритикувавши дії адміністрації президента Дональда Трампа щодо імунізації проти COVID-19.

«План адміністрації Трампа щодо поширення вакцин сильно відстає», – сказав Байден журналістам у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Він додав, що, якщо вакцинація рухатиметься нинішніми темпами, то на те, аби прощепити американців, «підуть роки, а не місяці»,.

До кінця року адміністрація Трампа планувала використати для населення 20 мільйонів доз вакцин. За даними Центрів з контролю за захворюваннями, було розподілено тільки 11,4 мільйона доз, а свою першу дозу отримали 2,1 мільйона людей.

Байден сказав, що, коли його адміністрація візьме на себе управління 20 січня, приватні підприємства законодавчо зобов’яжуть прискорити виробництво вакцин і розподілити запаси.

Раніше Байден пообіцяв реалізувати в країні 100 мільйонів щеплень протягом перших 100 днів його президентства. Для цього необхідно збільшити кількість щеплень в п’ять-шість разів до 1 мільйона щеплень на день.

Напередодні обрана віцепрезидентка Камала Гарріс разом з чоловіком зробили щеплення проти COVID-19, поповнивши список посадовців, які зробили це задля підвищення довіри громадян до вакцинації. Байден вже також отримав першу з двох доз вакцини.

Представники органів охорони здоров’я США очікують, що після різдвяних і новорічних свят кількість хворих в країні зросте.

Протягом більшої частини грудня в країні реєстрували понад 200 тисяч випадків COVID-19 щодня і понад 2 тисячі смертей через переповненість лікарень.