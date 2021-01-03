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03 січня 2021, Київ 23:57
Новини | Політика

Неїжпапа: у 2021 році очікуємо закупівлю турецьких безпілотних комплексів Bayraktar для потреб ВМС

Випробовування турецького БПЛА Bayraktar TB2 в Україні

Військово-морські сили України очікують у 2021 році закупівлю для їхніх потреб турецьких безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar, повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Для застосування у Чорноморській та Азовській операційній зоні Bayraktar матимуть покращені тактико-технічні характеристики, наприклад, збільшену дальність польоту. Задіємо їх для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил як на березі, так і на морі», – розповів Неїжпапа.

Він також зазначив, що Україна повинна використовувати всі існуючі способи отримання потрібних кораблів, тому домовилася про виробництво турецьких корветів типу ADA.

«Українські суднобудівні заводи повинні мати технології, що відповідають стандартам НАТО. А завдяки корвету типу ADA ми матимемо доступ до таких технологій. Справа у тім, що будівництво корветів типу ADA розпочнеться на турецькій верфі, після чого його добудовуватимуть на нашій, в Україні», – сказав Неїжпапа.

У грудні 2020 року Україна та Туреччина підписали угоду про передачу технологій виробництва корветів ADA і ударних БПЛА Bayraktar.

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