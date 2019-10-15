І Всесвітні пляжні ігри: дві «бронзи» борців та плей-оф для баскетболістів

У Катарі тривають І Всесвітні пляжні ігри. У п’ятий день змагань українці вибороли дві бронзові нагороди.

Українська борчиня Ірина Пасічник, яка виступає у ваговій категорії понад 70 кг, виявилася сильнішою за румунську спортсменку Каталіну Аксенте. Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Ірина Пасічник стала бронзовою призеркою І Всесвітніх пляжних ігор.

«Бронзову» естафету перехопив ще один представник української боротьби – Василь Михайлов. У сутичці за третє місце українець здолав Ефе Самі Унала з Туреччини.

Тепер в активі збірної України три нагороди: «срібло» та дві «бронзи». Раніше борчиня Аліна Бережна у ваговій категорії до 70 кг поступилася колумбійській спортсменці Татьяні Рентеріа з рахунком 3:2. Українка стала срібною призеркою Всесвітніх Пляжних ігор.

Також боротьбу за нагороди продовжує чоловіча збірна України з баскетболу 3х3, яка виграла у команди Монголії – 17:15. Раніше з таким же рахунком завершилася зустріч проти збірної Йорданії. Крім того, «синьо-жовті» здобули перемогу над командою Намібії (20:14). Наступний свій матч Григорій Алтухов, Ілля Кабацюра, Ігор Стародуб та Всеволод Чесак зіграють проти Аргентини 16 жовтня о 15:45.