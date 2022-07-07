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За час війни 83 російських компаній виграли тендери в Україні – Бюро економічної безпеки

За даними Вадима Мельника, ці компанії провели понад 400 закупівельних процедур на суму понад 65 мільйонів гривень


Голова Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 83 російських компаній виграли тендери в Україні.

«Наші аналітики встановили, що навіть під час війни (широкомасштабного вторгнення) тендерні процедури вигравали компанії, в яких бенефіціарними власниками є громадяни РФ. Таких компаній ми встановили 83. Вони провели понад 400 закупівельних процедур на суму понад 65 мільйонів гривень», – повідомив він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться, наприклад, про закупівлю електророзподільних кабелів, запчастин до двигунів або ж закупівлю комп'ютерного обладнання.

Мельник повідомив, що у зв'язку з цією ситуацією БЕБ звернулося до Кабміну щодо анулювання цих тендерів, а також щодо заборони російським компаніям брати участь у тендерах.

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