За час війни 83 російських компаній виграли тендери в Україні – Бюро економічної безпеки



Голова Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 83 російських компаній виграли тендери в Україні.



«Наші аналітики встановили, що навіть під час війни (широкомасштабного вторгнення) тендерні процедури вигравали компанії, в яких бенефіціарними власниками є громадяни РФ. Таких компаній ми встановили 83. Вони провели понад 400 закупівельних процедур на суму понад 65 мільйонів гривень», – повідомив він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, йдеться, наприклад, про закупівлю електророзподільних кабелів, запчастин до двигунів або ж закупівлю комп'ютерного обладнання.

Мельник повідомив, що у зв'язку з цією ситуацією БЕБ звернулося до Кабміну щодо анулювання цих тендерів, а також щодо заборони російським компаніям брати участь у тендерах.