БЕБ: понад 3 млрд євро виведено з України за час війни – Бюро економічної безпеки

З 24 лютого громадяни України та іноземці вивезли через український кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали орієнтовно на понад три мільярди євро, повідомляє урядовий портал із посиланням на директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

«Часто (громадяни – ред.) діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування. При цьому, мають на меті приховати незаконно отримані прибути та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро», – сказав Мельник.

За його словами, готівка, отримана, ймовірно, злочинним шляхом в Україні де-факто легалізується в Європі.

«Таким чином «брудні» гроші вливаються у фінансову систему ЄС та можуть використовуватися для подальшої протизаконної діяльності. Зокрема, для фінансування військ РФ. На сьогодні, БЕБ очікує від сусідніх країн відповіді на свої запити по всіх резидентах та нерезидентах України, що декларували готівку у великих розмірах з початку війни», – йдеться в повідомленні уряду з посиланням на БЕБ.

За даними ООН, число українців, які залишили свою батьківщину після вторгнення Росії, перевищило 5 мільйонів. Це найбільший потік біженців у Європі з часів Другої світової війни.