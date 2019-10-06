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06 Жовтень 2019, Київ 22:36
Новини | Спорт

Марина Бех-Романчук здобула «срібло» в останній день чемпіонату світу з легкої атлетики

Стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук

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Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук в останній день чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі здобула срібну нагороду з результатом 6 метрів 92 сантиметри. Цей результат став для Бех-Романчук найкращим у сезоні.

Чемпіонкою світу стала німкеня Малайка Міхамбо, яка стрибнула на 7 метрів 30 сантиметрів.

Раніше у змаганнях зі стрибків у висоту 18-річна українка Ярослава Магучіх взяла висоту 2 метри 4 сантиметри і теж стала другою. Вона двічі оновлювала особистий рекорд і світовий рекорд серед спортсменок віком до 20 років. Це була перша медаль України на чемпіонаті світу в Досі.

/**/ /**/ /**/ Ярослава Магучіх з прапором україни на чемпіонаті світу з легкої атлетики, Доха, Катар, 30 вересня 2019 року
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