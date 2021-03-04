«Справа Едема Бекірова»: в Криму допитали 4 співробітників ФСБ Росії

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя допитав чотирьох співробітників ФСБ Росії у кримінальній справі проти кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого судять заочно за звинуваченням у перевезенні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

Як повідомив у фейсбуці адвокат Бекірова Олексій Ладін, суд, зокрема, допитав оперативника ФСБ Вадима Нікітіна, який проводив упізнання Бекірова «за фотографією засекреченим свідком».

«Ніхто з допитаних свідків не знав, що вони їдуть вилучати вибухівку. Це нормально?», – прокоментував допит Ладін.

Адвокат уточнив, що наступне судове засідання призначене на 9 березня, 09:00.

Колишній кримськотатарський політв’язень Едем Бекіров, який перебуває на материковій частині України, вважає незаконним поновлення судових засідань у справі проти нього в анексованому Криму.

19 лютого в підконтрольному Кремлю Центральному районному суді Сімферополя розпочався розгляд по суті кримінальної справи стосовно колишнього політичного в’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

До цього Верховний суд Криму залишив чинним рішення суду попередньої інстанції про оголошення в розшук Едема Бекірова.

14 травня 2020 року російський суд Сімферополя відновив розгляд кримінальної справи стосовно кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Пізніше той же суд ухвалив «примусово доставити» активіста на судове засідання. 22 травня за клопотанням прокурора суддя ухвалив оголосити Бекірова в розшук.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді до Криму зранку 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів. Юрист Ліля Гемеджи зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.