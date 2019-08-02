Борець Беленюк планує поєднувати спортивну кар’єру з депутатською діяльністю

Олімпійський призер, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк планує продовжувати спортивну кар’єру і поєднувати її з депутатською діяльністю. Про це майбутній депутат повідомив в коментарі Радіо Свобода.

Найближчі змагання, у котрих Беленюк планує взяти участь, відбудуться у вересні 2019 року. Після цього борець планує представляти Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2020 році.

«Я ще буду намагатися представляти Україну на наступних Олімпійських іграх в Токіо через рік. Щоб потрапити на Олімпіаду, треба ще вибороти ліцензію на чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні. Якщо я виборюю ліцензію, то я гіпотетично можу планувати Олімпіаду», – сказав Беленюк у коментарі Радіо Свобода.

Він вважає, що зможе поєднувати спортивну та депутатську діяльність. За його словами, якщо тренування і парламентська діяльність відбуватимуться в один час, він просто перенесе тренування.

«Такі ситуації в мене були, коли я і не був в парламенті. Коли щось не виходить, я просто відкладаю це на другий день чи коли у мене є можливість потренуватися. Просто міняю місцями», – сказав спортсмен і майбутній депутат.

Жан Беленюк – український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, чемпіон світу, заслужений майстер спорту України.

У липні Беленюк обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу». У цей момент він бере участь у тренінгах майбутніх депутатів, котрі тривають у Трускавці Львівської області.