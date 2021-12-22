Беленюк став найкращим спортсменом України 2021 року – Асоціація спортивних журналістів

Борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпіади у Токіо, народний депутат України із фракції «Слуга народу» Жан Беленюк став найкращим українським спортсменом 2021 року, повідомили Асоціація спортивних журналістів України.

«Перше місце, здобувши впевнену перемогу у загальному заліку, посідає єдиний чемпіон України на Олімпіаді у Токіо – борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Зважаючи на досягнення Жана, природньо було очікувати, що саме він стане фаворитом у голосуванні спортивних медіа країни», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням Асоціації, командою року стала збірна України з веслування на байдарках і каное, а тренером року тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких.

Жан Беленюк виборов першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо-2020. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця.