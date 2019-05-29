Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Травень 2019, Київ 14:33
Новини | Міжнародні

Бельгія видала Росії підозрюваного в боях за «ІД» у Сирії

За оцінками російської влади, близько двох тисяч громадян Росії воювали на боці екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії й Іраку

Дивитись коментарі

Бельгія видала Москві російського громадянина, підозрюваного в участі у боях у Сирії на боці екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Як повідомила 29 травня Федеральна служба безпеки Росії, Імампашу Ахмадова екстрадували напередодні, його помістили в СІЗО у Москві.

За даними ФСБ, у 2014 році Ахмадов поїхав до Сирії, де приєднався до «ІД».

За оцінками російської влади, близько двох тисяч громадян Росії воювали на боці екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії й Іраку, де бойовики в 2014 році захопили значні території (зараз вони їх втратили).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG