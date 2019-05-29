Бельгія видала Росії підозрюваного в боях за «ІД» у Сирії

Бельгія видала Москві російського громадянина, підозрюваного в участі у боях у Сирії на боці екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Як повідомила 29 травня Федеральна служба безпеки Росії, Імампашу Ахмадова екстрадували напередодні, його помістили в СІЗО у Москві.

За даними ФСБ, у 2014 році Ахмадов поїхав до Сирії, де приєднався до «ІД».

За оцінками російської влади, близько двох тисяч громадян Росії воювали на боці екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії й Іраку, де бойовики в 2014 році захопили значні території (зараз вони їх втратили).