В Белграді проходить 141 Асамблея Міжпарламентського союзу

В сербській столиці від 13 до 17 жовтня проходить 141 асамблея Міжпарламентського союзу (МПС), найстаршої багатонаціональної політичної організації, яку 130 років тому було засновано з метою розширення співробітництва й діалогу між державами. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Центральною темою асамблеї, в якій беруть участь 2000 представників з 150 країн, є «Роль й механізми парламентів в зміцненні міжнародного права й сприяння регіонального співробітництва». Учасники, зокрема, відзначають 130-ту річницю заснування МПС й 70-річніцю Женевських конвенцій, які стали основою гуманітарного права у воєнних конфліктах. Вони також обговорюватимуть гендерну рівноправність, політичну активність молоді, захист людських прав депутатів й реалізацію універсального захисту здоровʼя.

Членами МПС наразі є 179 національних парламентів й 12 регіональних, які спільно виступають за розвиток демократії й допомагають парламентам стати сильнішими, молодшими й гендерно рівноправними.

На завершення асамблеї заплановано ухвалення белградської декларації, в якій окрему увагу присвятять Конвенції про права дитини.