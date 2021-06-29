Одеса: інгушського активіста відпустили з СІЗО під домашній арешт

Інгушського активіста Ільяса Белхароєва відправили під цілодобовий домашній арешт – попередні 40 днів він провів у слідчому ізоляторі. Росія подала екстрадиційний запит на його видачу за підозрою у вчиненні терористичного акту й участі у терористичній організації.

Слідчий суддя Малиновського районного суду Одеси Наталя Кузьменко відмовила к клопотанні прокуратури, яка просила посадити Белхароєва під екстрадиціний арешт на 60 діб, а також активісту Олегу Хвощевському, який пропонував взяти Белхароєва на його поруки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як заявив адвокат підсудного Роман Клабуков, російські правоохоронці інкримінують Белхароєву незаконне перевезення зброї, пістолета Glock і патронів до нього, українською територією та перевезення зброї через українсько-російський кордон.

«Клопотання прокурора засновані на тому, що утримання Белхароєва у СІЗО, потрібно для видачі його в Росію. За версією обвинувачення, Белхароєв переправив через кордон невстановленим чином пістолет із приблизно 10 патронами, тобто російські правоохоронці інкримінують йому вчинення злочину на території України. Саме тому до Белхароєва не можуть бути застосовані норми про екстрадицію через вчинення їм злочину на території Росії», – заявив Клабуков.

Сам Ільяс заявив, що залишив територію Росії ще у 2012 році, а в Україну прибув в 2015 році із «волонтерськими цілями». Влаштуватись тут йому допомогла, за його словами, мати Аміни Окуєвої, Ірина Камінська. Тут він почав жити разом із жінкою, громадянкою України, вони народили двох дітей. В 2019 році його посвідку на тимчасове проживання в Україні потрібно було поновлювати, але він цього не зробив – єдине порушення закону, як він сам каже, на території України.

Кримінальна справа, до якої російські правоохоронці, вважають причетним Белхароєва тягнеться з 2019 року – коли в Інгушетії вбили керівника Центру протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ Росії Ібрагіма Ельджаркієва. В російський розшук Белхароєва оголосили 3 жовтня 2020 року, в міжнародний розшук – 10 листопада 2020, а 30 листопада заочно обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Ви розумієте, що слідчий суддя не досліджує законність рішень в Росії чи вашої винуватості?», – спитала суддя Кузьменко. «Так, я це розумію. Саме цим Росія і користується», – відповів Белхароєв.

Сам він стверджує, що не знав про ці кримінальні справи точно, тільки ходили чутки, тому й не подавався на статус біженця в Україні. Після затримання таку заявку він вже подав – 17 червня 2021 року звернувся до Державної міграційної служби України.

Наступні 60 діб Белхароєв проведе під цілодобовим домашнім арештом, після чого міру запобіжного заходу знову можуть змінити.