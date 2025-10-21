Міністр оборони розповів, коли Бельгія зможе передати винищувачі F-16 Україні

Бельгія передасть Україні свої винищувачі F-16 після того, як отримає й запустить у дію нові літаки F-35. Про це заявив міністр оборони Тео Франкен, виступаючи 21 жовтня на форумі Центру європейської політики (EPC), повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 (а не чотири) вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними – це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні», – сказав Франкен.

Він наголосив, що процес розгортання F-35 є «дуже важливою фазою» для бельгійських ВПС і напряму пов’язаний із передачею літаків Україні.

«Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо – ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини», – наголосив міністр.

Франкен також нагадав, що Бельгія є частиною ядерного стримування НАТО, тому її перехід на F-35 має стратегічне значення.



Бельгія входить до коаліції країн, які готують передачу Україні винищувачів F-16. Раніше міністр оборони Тео Франкен заявляв, що Брюссель «спробує зробити це навіть раніше за запланований термін», хоча точну дату не називав.

За даними бельгійського уряду, передача літаків пов’язана з графіком постачання нових F-35, а попередньо очікується у 2026 році.

У березні в уряді Бельгії повідомляли про затримки постачання Україні F-16 через затримку з постачанням нових F-35 зі США до Бельгії.