Оператор ГТС взяв на одну з посад Ольгу Бєлькову, яка нещодавно відмовилась від депутатства

Ольга Бєлькова, чиї депутатські повноваження були складені за особистою заявою 18 червня, стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами ТОВ «Оператор ГТС України», йдеться в повідомленні компанії в середу.

«Раніше у нас не було своєї окремої міжнародної функції, оскільки за подібні питання відповідав головний офіс «Нафтогазу». Тому зараз ми активно формуємо відповідну команду, яка зможе успішно представляти Оператора ГТС на міжнародній арені», – заявив гендиректор компанії Сергій Макогон.

Повідомляється, що основним завданням Бєлькової на посаді буде просування і захист інтересів ОГТСУ на міжнародній арені, насамперед щодо реалізації проєктів «Північний потік-2» та інших обхідних газопроводів, а також завершення процесу повної інтеграції України в європейський газовий ринок.

«З одного боку, це амбітний виклик, але з іншого, і що для мене найголовніше, – це можливість реалізувати в енергетичному секторі ті зміни та реформи, що були напрацьовані мною та колегами в парламенті за попередні 5 років», – прокоментувала свою нову посаду сама Ольга Бєлькова.

Оператор ГТС України транзитує природній газ з Росії до країн Європейського союзу, транспортує його магістральними газопроводами для споживачів усіх регіонів України, а також забезпечує учасникам ринку доступ до українських газосховищ. Як йдеться на сайті ОГТС, компанія є одним із найбільших платників податків в країні і приносить державі близько 2% ВВП.