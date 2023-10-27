Засилля військових РФ, високі ціни та «обмеження усього» – голова МВА про ситуацію в окупованому Бердянську

Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина з посиланням на місцевих жителів повідомила, що в окупованому Бердянську Запорізької області спостерігається велика кількість російських військових і техніки. Про це вона розповіла в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).

За даними Галіциної, деякі військові РФ «маскуються» у цивільному одязі, а от техніку переміщують винятково вночі. Для цього, як припускає посадовиця, у Бердянську і продовжили комендантську годину. Із 1 листопада вона триватиме із 21:00 до 5:00 (нині з 22.30 до 5:00 – ред.).

«Життя в окупації – це обмеження усього. І це ще раз показує, що люди, які там залишилися, потерпають постійно і над ними знущаються різними способами. Один з таких – це обмеження пересування по місту. Скоріш за все, це для того і робиться, щоб містяни не могли нічого розказувати далі. Для цього ж і блокується інтернет-провайдер. Щоб зв’язатися якось зі своїми рідними на підконтрольній (Україні – ред.) території, люди змушені встановлювати собі VPN», – каже Галіцина.

Також вона розповіла про високі ціни на продовольство і завезення у місто російських ліків сумнівної якості.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.