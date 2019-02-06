У Бердянську відновили водопостачання

У Бердянську Запорізької області відновили централізовану подачу води до районів, які були відімкненні від неї через обвал кількох ділянок каналізаційного колектору. Заповнення системи водопостачання почалося близько 10-ї ранку 6 лютого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Центральна частина вже має водопостачання. Продовжується подаватися вода до віддалених районів міста – для заповнення системи потрібний час. Паралельно подовжуються роботи з укладення нової пластикової труби в місцях обрушення труби. Закінчено прокладку тимчасової мережі – вона заново прокладена паралельно зруйнованій і по ній наразі йдуть стоки. Зараз будемо шукати кошти на повну реконструкцію – це понад кілометр колектору», – розповіла керівник прес-служби Бердянської міськради Ірина Єгорова.

Аварія сталася на колекторі, який перекачує 80% стоків у Бердянську та йде до верхньої частини міста з нижньої, розташованої біля моря. Роботи з її ліквідації тривають від 27 січня – тоді через загрозу потрапляння стоків у міський водогін від подачі води від’єднали половину міста, де живе близько 60 тисяч городян.

1 лютого було поновлено централізовану подачу води до відімкнутих від неї районів Бердянська. Однак ввечері 3 лютого водопостачання знову припинили через новий витік стоків біля місця аварії.

За підрахунками місцевих фахівців, приблизна вартість робіт із ремонту колектору – понад 20 мільйонів гривень. Понад 1,5 гривень на роботи виділено з резервного фонду міського бюджету міста. Представники бердянської міської влади також звернулися до обласної щодо надання на ремонтні роботи коштів з обласного бюджету. Наразі у Запорізькій ОДА заявляють про готовність надати з резервного фонду обласного бюджету коштів у розмірі одного мільйона гривень. Також обласна влада ухвалила рішення звернутися до центральних органів виконавчої влади з клопотанням надати 37,8 мільйона гривень з резервного фонду державного бюджету.

Національна поліція за фактом обрушення каналізаційного колектору у Бердянську відкрила кримінальне провадження за статтею «службова недбалість» .