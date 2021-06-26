У Бердичеві відкрили меморіальну дошку Фрідріху Горенштейну

У Бердичеві 25 червня на старому корпусі 2-ї міської школи відкрили меморіальну дошку російському письменнику Фрідріху Горенштейну. Видатний письменник закінчував цю школу.

На відкритті виступили мер міста Сергій Орлюк, краєзнавці, вчителі, студенти, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Акція відкриття відбулася в рамках святкування дня міста.

У Бердичеві також відбувався кінофестиваль документальних аматорських фільмів імені Горенштейна – «Зоряне містечко». Бердичеву присвячена однойменна п’єса автора. Її переклав на українську мову Мойсей Фішбейн, співробітник української редакції Радіо Свобода у Мюнхені. Переклад було надруковано у 1993 році у журналі «Дніпро».

З ініціативою меморіальної дошки до міської влади звернулися у 2016 році від імені української та єврейської громади міста.

Після позитивного висновку Інституту національної пам’яті, дошку була створена скульптором Валерієм Ковальчуком.

Горенштейн народився у Києві, однак зростав переважно у Бердичеві. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут, пізніше – Вищі сценарні курси у Москві. У СРСР прославився перш за все як співавтор сценарію фільмів «Раба кохання» та «Соляріс», проте його концептуальна філософська проза на батьківщині практично не публікувалася. У 1980 році Горенштейн виїхав до Німеччини.