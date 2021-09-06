Через розстріли на Інститутській в лютому 2014 року судитимуть колишнього спецпризначенця – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно колишнього офіцера, кулеметника окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом «Омега» однієї з бригад спеціального призначення управління Північного територіального київського командування внутрішніх військ МВС України.

Як йдеться в повідомленні ОГП, він фігурує у справі про скоєння вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві.

«За даними слідства, колишній військовослужбовець спецзагону «Омега», діючи спільно та погоджено зі співробітниками так званої «чорної роти» «Беркуту», безпосередньо взяв участь у груповому вчиненні терористичного акту – здійсненні пострілів на ураження з вогнепальної зброї по беззбройних учасниках акції протесту на вул. Інститутській. Їх метою було вчинення вбивств мітингувальників способом, небезпечним для життя багатьох осіб, задля припинення акцій протесту. Безпосередньо обвинувачений спричинив кульові поранення двом демонстрантам, які перебували на під’їзній дорозі від Жовтневого палацу та на тротуарі нижче верхнього виходу з метро «Хрещатик»», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, обвинуваченому інкримінується перевищення влади або службових повноважень, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та замахи на умисні вбивства, а також перешкоджання проведенню зборів, мітингів.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.