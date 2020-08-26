Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира «Беркуту» – прокуратура

Шевченківський районний суд Києва виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира «Беркуту», повідомила прокуратура Києва.

Відповідно до матеріалів слідства, суддя Печерського районного суду міста Києва у 2014 році своїм рішенням незаконно звільнила з-під варти колишнього командира роти спецпідрозділу «Беркуту», підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану, та «безпідставно застосувала стосовно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту».

Згідно з повідомленням, іншим рішенням суддя скасувала постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання адвоката щодо закриття кримінального провадження, зобов’язавши прокурора ухвалити таке рішення.

Судді повідомили підозру за статтею 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови). Обвинувальний акт направили до суду 18 травня 2015 року.

Прокурор просив для судді сім років позбавлення волі, однак Шевченківський суд дійшов висновку про відсутність в її діях складу інкримінованих кримінальних правопорушень.

У Шевченківському суді наразі не коментували своє рішення.

«Українська правда» пише, що мова йде про суддю Печерського райсуду Києва Світлану Волкову, яку звинувачують у винесенні незаконного рішення про звільнення з-під варти колишнього командира спецроти «Беркута» Дмитра Садовника. У 2016 році Верховна Рада звільнила її з посади, однак у 2019-му вона поновилася на посаді.