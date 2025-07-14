У Берліні судять лікаря, якого звинувачують у вбивстві 15 пацієнтів

У столиці Німеччини Берліні розпочався суд над лікарем паліативної медицини, якого звинувачують у навмисному вбивстві 15 пацієнтів.

Згідно з повідомленням DPA, провину лікар не визнає, на суді очікується виступ близько 150 свідків. Судові слухання можуть тривати до січня наступного року. Позов подали родичі 13 померлих пацієнтів підсудного. Його ім’я не розголошується відповідно до законів Німеччини.

Як раніше повідомляв британський мовник Бі-Бі-Сі, в обвинувальному висновку сказано, що для вбивств лікар використав смертельний коктейль із медичних препаратів і підпалював будинки деяких своїх жертв, щоб приховати сліди.

За версією обвинувачення, з вересня 2021-го до липня 2024 року лікар убив щонайменше 12 жінок і трьох чоловіків, причому про деякі жертви може бути невідомо. Вік пацієнтів, смерть яких видалася слідству підозрілою, – від 25 до 94 років.

Усі жертви імовірних убивств були пацієнтами цього лікаря, тобто у них були потенційно смертельні та невиліковні захворювання, тому вони отримували паліативний догляд, спрямований на поліпшення якості життя, а не на лікування. При цьому, за даними прокурорів, ніхто з убитих не був при смерті.

Як заявляє прокуратура, лікар вводив пацієнтам без їхньої згоди анестетик та міорелаксант, який «паралізував дихальні м’язи, що призводило до зупинки дихання та смерті впродовж кількох хвилин».



