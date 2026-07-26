Напад на прайд: у Берліні поліція застрелила підозрюваного, який кинувся на спецпризначенців

У Берліні поліція застрелила чоловіка, який, за даними правоохоронців, «кинувся на співробітників» спецпідрозділу із колючо-ріжучою зброєю, повідомила поліція столиці Німеччини.

За повідомленням, близько 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) підозрюваного виявили на території садового товариства в районі Шпандау на заході Берліна.

За версією поліції, під час операції чоловік «кинувся на співробітників екстрених служб із колючо-ріжучою зброєю», після чого бійці спеціального підрозділу SEK відкрили вогонь.

Попри негайно розпочаті реанімаційні заходи, які проводили рятувальники пожежної служби Берліна, чоловік помер на місці.

Поліція не уточнила особу загиблого, а також не повідомила, у зв'язку з яким розслідуванням його розшукували. Обставини інциденту з'ясовуються.

У Берліні увечері 25 липня білий фургон в’їхав у натовп учасників щорічного ЛГБТ-параду Christopher Street Day. Одна людина загинула, ще 16 зазнали поранень, троє з них перебувають у критичному стані.

За даними слідства, інцидент стався близько 22:00 у районі парку Тіргартен після завершення основної ходи. Фургон проїхав вулицею Ахорнштайг, збиваючи людей, після чого врізався у дерево. За інформацією німецьких медіа, водій згодом вийшов із машини і напав на перехожих із ножем. Ці відомості поліція зараз перевіряє.

Поліція кваліфікувала те, що сталося, як теракт. Головним підозрюваним правоохоронці називають 21-річного громадянина Німеччини ліванського походження на ім’я Абдул Б. Затримати його наразі не вдалося.

За даними видання Bild, раніше зловмисник був відомий правоохоронним органам як пов’язаний з «ісламістськими колами в Берліні». Слідство також перевіряє інформацію про можливого спільника.