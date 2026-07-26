У Берліні автомобіль наїхав на учасників ЛГБТ-параду, є загиблий і поранені

У Берліні увечері 25 липня білий фургон в’їхав у натовп учасників щорічного ЛГБТ-параду Christopher Street Day. Одна людина загинула, ще 16 зазнали поранень, троє з них перебувають у критичному стані.

За даними слідства, інцидент стався близько 22:00 у районі парку Тіргартен після завершення основної ходи. Фургон проїхав вулицею Ахорнштайг, збиваючи людей, після чого врізався у дерево. За інформацією німецьких медіа, водій згодом вийшов із машини і напав на перехожих із ножем. Ці відомості поліція зараз перевіряє.

Поліція кваліфікувала те, що сталося, як теракт. Головним підозрюваним правоохоронці називають 21-річного громадянина Німеччини ліванського походження на ім’я Абдул Б. Затримати його наразі не вдалося.

За даними видання Bild, раніше зловмисник був відомий правоохоронним органам як пов’язаний з «ісламістськими колами в Берліні». Слідство також перевіряє інформацію про можливого спільника.