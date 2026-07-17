Колишній активіст «АдН» створює «німецький батальйон» в армії РФ

Колишній німецький політик Ноа Крігер, також відомий як уродженець Чечні Мурад Дадаєв, після переїзду до Росії оголосив про створення так званого «німецького батальйону» в складі армії РФ. Заяву він опублікував у своєму інстаграмі, звернув увагу сайт «Важные истории». Раніше через зв’язки з очільником Чечні Рамзаном Кадировим проти Крігера розпочали процедуру виключення з партії «Альтернатива для Німеччини».

За словами Дадаєва, підрозділ назвуть «Крігер» («воїн» німецькою), він не перебуватиме безпосередньо на передовій і опікуватиметься «переважно безпілотниками». Серед правил майбутнього батальйону уродженець Чечні назвав «ніяких наркотиків, жодних гомосексуалів». Одну публікацію він супроводжував девізом вермахту Gott mit uns («З нами Бог»), іншу – девізом СС Meine Ehre heißt Treue («Моя честь зветься вірність»), і закликав своїх прихильників приїжджати до Росії.

У липні 2026 року Крігер отримав медаль «За ратну звитягу». Її вручив командир загону «Шторм» – його сформувало міністерство оборони РФ із ув’язнених. Документ підписаний майором Гобелковим, медаль вручили 2 липня – цього дня Крігер уперше виклав відео з України. Туди колишній німецький політик вирушив у складі російських військ, але як і з якою метою – невідомо. За що саме Крігеру вручили нагороду, не повідомляється. Судячи з його соцмереж, переважно він знімає відео на окупованих територіях, носить нашивку «Ми – росіяни, з нами Бог!» і заявляє, що воює за німецький народ.

У Німеччині Крігер володів компанією DMS, через яку орендував віллу в Ганновері, де приймав близьких до Кадирова представників діаспори. Там він зустрічався також зі своїм старшим братом Сулейманом Дадаєвим. У 2011 році суд у Відні засудив Сулеймана до 19 років ув’язнення за вбивство колишнього охоронця Рамзана Кадирова Умара Ісраїлова, скоєне, за версією слідства, на замовлення глави Чечні. Як з’ясували «Важные истории», Сулейман звільнився вже 2022 року, проте причини такого раннього виходу на волю залишаються неясними.

Після повернення до Грозного Крігер зустрівся з командиром спецполку МВС імені Ахмата Кадирова Замідом Чалаєвим та інструктором чеченського загону спецпризначення Хусеном Алхановим, відвідав засідання чеченського парламенту, подарував кинджал зі свастикою заступнику голови уряду республіки Ахмеду Дудаєву.