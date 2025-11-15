Депутати від «Альтернативи для Німеччини» приїхали до РФ на симпозіум

Депутати, які представляють ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН) прибули до російського міста Сочі на симпозіум «БРІКС – Європа», організований владною партією «Єдина Росія» та Інститутом Європи Російької Академії наук.

Як повідомляє агенція РБК, до Росії приїхали депутат бундестагу та член комітету з економіки та енергетики Штеффен Котре, керівник відділення АдН у Саксонії Йорг Урбан та депутат Європарламенту Ганс Нойгофф. Котре, за даними ТАСС, бере участь у секціях, «присвячених перспективам взаємодії європейських політичних сил із країнами БРІКС».

Ще один депутат бундестагу від АдН Райнер Ротфусс відмовився від участі. Він повідомив РБК, що ухвалив рішення «за власною ініціативою» через тиск німецьких ЗМІ та побоювання, що його присутність стане «тягарем для партії». Ротфусс брав участь дистанційно в молитовних зборах.

Депутат наголосив, що партія не забороняла поїздку, вона була схвалена.

Співголова партії Аліс Вайдель розкритикувала ініціативу колег та заявила, що не розуміє її мети. Політикиня зазначила, що дозвіл на поїздку видав робочий комітет із зовнішньої політики, і керівництво не встигло втрутитися.

Вайдель пообіцяла посилити правила погодження таких візитів і попередила, що невиконання вимог партії може призвести до «наслідків аж до виключення».