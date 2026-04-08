Партія «Альтернатива для Німеччини» виключає пов’язаного з адміністрацією Рамзана Кадирова чеченця

Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) вирішила виключити зі свого складу Ноа Крігера (Мурада Дадаєва), повідомили функціонери виданню «Важные истории» та німецькому розслідувальному проєкту Correctiv.

У партії не пояснили мотиви рішення.

36-річний Мурад Дадаєв, як писали видання, є братом Сулеймана Дадаєва, учасника політичного вбивства противника Рамзана Кадирова у Відні 2009 року. 2011 року він отримав за це в Австрії 19 років в’язниці, але, як виявили журналісти, 24 лютого 2022 року прилетів до Москви прямим рейсом із Відня, прописався в Москві і отримав паспорт на ім’я Сурхо Шікаро.

У Німеччині Мурад Дадаєв став членом нижньосаксонського осередку АдН, а також, як з’ясували розслідувачі, контактував не лише з німецькими політиками, а й із близькими до Кадирова членами чеченської діаспори, пов’язаними з організованими злочинними угрупованнями. Зокрема, він зустрічався з Саїд-Магомедом Ібрагімовим, колишнім керівником бійцівського клубу Team Wolf Hamburg (цей клую правозахисники пов’язували з прокадировським байкерським угрупованням Guerilla Vaynakh Nation, підозрюваним у насильницьких злочинах). Самого Ібрагімова неодноразово бавчили в компанії очільника уряду Чечні Магомеда Даудова та його заступника Абузайда Вісмурадова.

У розмові з журналістами Крігер-Дадаєв заявляв, що має подвійне громадянство РФ і ФРН.

У березні він приїхав до Грозного, відвідав засідання парламенту Чечні за участю Рамзана Кадирова, подарував кортик Люфтваффе часів Третього рейху зі свастикою віцепрем’єру Чечні Ахмеду Дудаєву, зустрівся з командиром спецполку поліції імені Кадирова Замідом Чалаєвим, а також провів тренування зі стрільби разом із інструктором чеченського загону спецпризначення Хусеном Алхановим.

У 2024 році стало відомо, що колишній помічник депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» Володимир Сергієнко був завербований російською спецслужбою.

У вересні того ж року стало відомо про участь депутата від АдН Роберта Ріша у з’їзді праворадикальних та відкрито фашистських організацій у російському Петербурзі. Той захід організували православний олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог «русского мира» Олександр Дугін.

Серед іншого там брали участь «Іспанська Фаланга спілок націонал-синдикалістського наступу», які вважають себе продовжувачами справи іспанських фалангістів (фашистського руху в Іспанії на початку 30-х років минулого століття, що знову набрав популярності), делегати іспанської партії «Національна демократія», заснованої членами колишньої неонацистської організації CEDADE, та французького неофашистського руху Les Nationalistes, заснованого французькими легіонерами СС.

У листопаді 2025 року депутати АдН відвідали російський симпозіум «БРІКС – Європа», організований владною партією «Єдина Росія» та Інститутом Європи Російської Академії наук.

АдН з’явилася у квітні 2013 року на тлі економічних проблем у єврозоні та боргової кризи в Греції, проте рейтинги партії стали зростати на антимігрантській риториці. На дострокових виборах до Бундестагу в лютому 2025 року АдН уперше у своїй історії посіла друге місце.

У травні 2025 року Федеральне відомство з охорони конституції ФРН визнало АдН «переконаною правоекстремістською організацією, яка систематично порушує принцип поваги до людської гідності». Партія оскаржує це рішення.