Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Партія «Альтернатива для Німеччини» виключає пов’язаного з адміністрацією Рамзана Кадирова чеченця

Рамзан Кадиров
Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) вирішила виключити зі свого складу Ноа Крігера (Мурада Дадаєва), повідомили функціонери виданню «Важные истории» та німецькому розслідувальному проєкту Correctiv.

У партії не пояснили мотиви рішення.

36-річний Мурад Дадаєв, як писали видання, є братом Сулеймана Дадаєва, учасника політичного вбивства противника Рамзана Кадирова у Відні 2009 року. 2011 року він отримав за це в Австрії 19 років в’язниці, але, як виявили журналісти, 24 лютого 2022 року прилетів до Москви прямим рейсом із Відня, прописався в Москві і отримав паспорт на ім’я Сурхо Шікаро.

У Німеччині Мурад Дадаєв став членом нижньосаксонського осередку АдН, а також, як з’ясували розслідувачі, контактував не лише з німецькими політиками, а й із близькими до Кадирова членами чеченської діаспори, пов’язаними з організованими злочинними угрупованнями. Зокрема, він зустрічався з Саїд-Магомедом Ібрагімовим, колишнім керівником бійцівського клубу Team Wolf Hamburg (цей клую правозахисники пов’язували з прокадировським байкерським угрупованням Guerilla Vaynakh Nation, підозрюваним у насильницьких злочинах). Самого Ібрагімова неодноразово бавчили в компанії очільника уряду Чечні Магомеда Даудова та його заступника Абузайда Вісмурадова.

У розмові з журналістами Крігер-Дадаєв заявляв, що має подвійне громадянство РФ і ФРН.

У березні він приїхав до Грозного, відвідав засідання парламенту Чечні за участю Рамзана Кадирова, подарував кортик Люфтваффе часів Третього рейху зі свастикою віцепрем’єру Чечні Ахмеду Дудаєву, зустрівся з командиром спецполку поліції імені Кадирова Замідом Чалаєвим, а також провів тренування зі стрільби разом із інструктором чеченського загону спецпризначення Хусеном Алхановим.

У 2024 році стало відомо, що колишній помічник депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» Володимир Сергієнко був завербований російською спецслужбою.

У вересні того ж року стало відомо про участь депутата від АдН Роберта Ріша у з’їзді праворадикальних та відкрито фашистських організацій у російському Петербурзі. Той захід організували православний олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог «русского мира» Олександр Дугін.

Серед іншого там брали участь «Іспанська Фаланга спілок націонал-синдикалістського наступу», які вважають себе продовжувачами справи іспанських фалангістів (фашистського руху в Іспанії на початку 30-х років минулого століття, що знову набрав популярності), делегати іспанської партії «Національна демократія», заснованої членами колишньої неонацистської організації CEDADE, та французького неофашистського руху Les Nationalistes, заснованого французькими легіонерами СС.

У листопаді 2025 року депутати АдН відвідали російський симпозіум «БРІКС – Європа», організований владною партією «Єдина Росія» та Інститутом Європи Російської Академії наук.

АдН з’явилася у квітні 2013 року на тлі економічних проблем у єврозоні та боргової кризи в Греції, проте рейтинги партії стали зростати на антимігрантській риториці. На дострокових виборах до Бундестагу в лютому 2025 року АдН уперше у своїй історії посіла друге місце.

У травні 2025 року Федеральне відомство з охорони конституції ФРН визнало АдН «переконаною правоекстремістською організацією, яка систематично порушує принцип поваги до людської гідності». Партія оскаржує це рішення.

***

Форум

XS
SM
MD
LG