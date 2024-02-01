Помічника депутата Бундестагу від «Альтернативи для Німеччини» запідозрили у зв’язках із ФСБ

Помічник депутата німецького парламенту від правої популістської партії «Альтернатива для Німеччини» Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко міг бути пов’язаний з російськими спецслужбами. У розслідуванні журналу Der Spiegel та порталу The Insider стверджується, що Сергієнко перебував у тісному контакті з офіцером Федеральної служби безпеки, передає російська служба Радіо Свобода.

Влітку видання Spiegel опублікувало розслідування про контакти Сергієнка з кимось у Москві, під час яких обговорювалися можливості припинення або уповільнення постачання німецьких танків Україні. Листування Сергієнка у соцмережах невідомі передали російському виданню The Insider. Журналісти стверджують, що цією контактною особою був полковник ФСБ Ілля Вечтомов.

Як пише The Insider, Вечтомов – співробітник Служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ Росії. Вона займається зв’язками спецслужби із зарубіжними партнерами, у тому числі з розвідками західних країн. Однак, за даними російських медіа, всередині служби діє департамент, який виконує функції зовнішньої розвідки.

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Сергієнко вже давно перебуває під наглядом західних спецслужб. Він регулярно їздив до Москви, брав участь у токшоу російського телебачення. У квітні 2023 року німецькі митники виявили у нього після повернення з Росії 9 тисяч євро та російський паспорт.

За інформацією Spiegel, управління внутрішніх справ Сенату землі Берлін намагається позбавити Сергієнка громадянства ФРН, яке він отримав у листопаді 2022 року.

Під час подання заяви помічник депутата пред’явив лише український паспорт і приховав російський. Це було порушенням процедурних правил та введенням в оману співробітників державного відомства, вважають німецькі чиновники. Сергієнко оскаржив їхні дії в суді.

Зв’язок із російською розвідкою він заперечує. У коментарі Der Spiegel він заявив, що не спілкувався з Вечтомовим, а всі його зв’язки з Росією вигадані. Депутат Шмідт повідомив виданню, що відмовляється відповідати на «бездоказові підозри» щодо його співробітника.

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Проте внутрішню перевірку помічника депутата розпочала адміністрація Бундестагу. Його посвідчення співробітника було тимчасово заблоковано. Йому заборонено вільно пересуватися по будівлі парламенту.

У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти 198 російських громадян. Володимир Сергієнко є в цьому списку.

У серпні 2023 року Der Spiegel та The Insider опублікували розслідування, за висновками якого Кремль фінансував німецьку ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини».