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Помічника депутата Бундестагу від «Альтернативи для Німеччини» запідозрили у зв’язках із ФСБ

Внутрішню перевірку помічника депутата розпочала адміністрація Бундестагу
Внутрішню перевірку помічника депутата розпочала адміністрація Бундестагу

Помічник депутата німецького парламенту від правої популістської партії «Альтернатива для Німеччини» Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко міг бути пов’язаний з російськими спецслужбами. У розслідуванні журналу Der Spiegel та порталу The Insider стверджується, що Сергієнко перебував у тісному контакті з офіцером Федеральної служби безпеки, передає російська служба Радіо Свобода.

Влітку видання Spiegel опублікувало розслідування про контакти Сергієнка з кимось у Москві, під час яких обговорювалися можливості припинення або уповільнення постачання німецьких танків Україні. Листування Сергієнка у соцмережах невідомі передали російському виданню The Insider. Журналісти стверджують, що цією контактною особою був полковник ФСБ Ілля Вечтомов.

Як пише The Insider, Вечтомов – співробітник Служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ Росії. Вона займається зв’язками спецслужби із зарубіжними партнерами, у тому числі з розвідками західних країн. Однак, за даними російських медіа, всередині служби діє департамент, який виконує функції зовнішньої розвідки.

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Сергієнко вже давно перебуває під наглядом західних спецслужб. Він регулярно їздив до Москви, брав участь у токшоу російського телебачення. У квітні 2023 року німецькі митники виявили у нього після повернення з Росії 9 тисяч євро та російський паспорт.

За інформацією Spiegel, управління внутрішніх справ Сенату землі Берлін намагається позбавити Сергієнка громадянства ФРН, яке він отримав у листопаді 2022 року.

Під час подання заяви помічник депутата пред’явив лише український паспорт і приховав російський. Це було порушенням процедурних правил та введенням в оману співробітників державного відомства, вважають німецькі чиновники. Сергієнко оскаржив їхні дії в суді.

Зв’язок із російською розвідкою він заперечує. У коментарі Der Spiegel він заявив, що не спілкувався з Вечтомовим, а всі його зв’язки з Росією вигадані. Депутат Шмідт повідомив виданню, що відмовляється відповідати на «бездоказові підозри» щодо його співробітника.

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Проте внутрішню перевірку помічника депутата розпочала адміністрація Бундестагу. Його посвідчення співробітника було тимчасово заблоковано. Йому заборонено вільно пересуватися по будівлі парламенту.

У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти 198 російських громадян. Володимир Сергієнко є в цьому списку.

У серпні 2023 року Der Spiegel та The Insider опублікували розслідування, за висновками якого Кремль фінансував німецьку ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини».

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