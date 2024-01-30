У Латвії не знайшли складу злочину в діях євродепутатки, яка звітувала до РФ про свою діяльність

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії 30 січня заявила, що дії депутатки Європарламенту Тетяни Жданок, яка щонайменше з 2004 року взаємодіяла зі співробітниками російської ФСБ, «не кваліфікуються як злочин». У відомстві уточнили, що не вважають злочинною діяльність євродепутатки, бо вона припала на період із 2004 до 2013 року.

«До 2016 року латвійське законодавство не передбачало кримінальної відповідальності за допомогу іноземній державі або іноземній організації, спрямованій проти Латвійської Республіки. Саме тому опубліковані в ЗМІ історичні епізоди, що належать до 2005–2013 років, не кваліфікуються як злочинна діяльність», – ідеться в повідомленні.

За оцінкою відомства, статус Жданок як депутатки Європарламенту був «важливим аспектом, який сприяв її діяльності щодо підтримки геополітичних інтересів Росії».

Попри це, СДБ планує «оцінити інформацію про можливу співпрацю Жданок із російськими спецслужбами».

У Європарламенті, як пише Deutsche Welle, розпочали внутрішнє розслідування обставин можливої співпраці Жданок із російськими спецслужбами. Зокрема, спікерка Європарламенту Роберта Метсола повідомила, що поставить це питання на обговорення конференції голів 31 січня.

Про співпрацю депутатки Європарламенту від Латвії Тетяни Жданок із ФСБ стало відомо зі спільного розслідування видань The Insider, Delfi та Re: Baltica.

Ґрунтуючись на інформації з витоку листування з електронної пошти депутатки, розслідувачі зʼясували, що Жданок співпрацювала зі співробітником петербурзького управління ФСБ Дмитром Гладеєм і регулярно зустрічалася з ним у Європі та Росії. Він курирував її проросійську діяльність у Латвії та Європарламенті, про яку депутатка потім звітувала перед силовиком.

У 2013 році ще одним адресатом Жданок стала людина на імʼя Сергій Красін – за даними розслідувачів, це псевдонім, а справжнє його імʼя Сергій Бельтюков, чинний офіцер ФСБ із Санкт-Петербурга.

Сама Жданок справжність листів, які лягли в основу журналістського розслідування, не спростувала, але не стала коментувати їхній зміст.