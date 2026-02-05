У Німеччині відбулися обшуки в ультраправого депутата, який є власником плантації в Білорусі

У депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» Йорґа Дорнау 4 лютого відбулися обшуки, повідомляє видання Tagesschau.de.

Прокуратура Лейпцига розпочала розслідування щодо Дорнау за підозрою в обході санкцій, накладених на експорт товарів із Євросоюзу до Білорусі, а також у наданні неправдивої інформації про свій бізнес владі Німеччини. Парламент Саксонії зняв із депутата імунітет від кримінального переслідування.

Йорґ Дорнау – німецький підприємець у галузі сільського господарства та політик від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини».

Депутат став відомим після того, як з’ясувалося, що він має цибулеву плантацію в Білорусі. Його підприємство «Цибулька-Бєл» уклало угоду з Центром ізоляції правопорушників у місті Ліда та регулярно залучало до робіт на плантації білорусів, заарештованих у тому числі за участь у мітингах проти режиму Олександра Лукашенка, нагадує телеканал «Настоящее время».

У жовтні 2024 року прокуратура Саксонії розпочала розслідування щодо Дорнау та його бізнесу в Білорусі. Тоді з’ясувалося, що депутат понад три з половиною роки приховував свою участь у білоруському овочевому господарстві, а також прибуток від бізнесу. Дорнау мав заплатити понад 20 тисяч євро за те, що він не задекларував свою частку в білоруській компанії та не повідомив про свою діяльність у встановлений термін.

Крім того, слідство з'ясувало, що депутат в обхід санкцій постачав своїй компанії до Білорусі сільгосптехніку, зокрема автонавантажувач, вказуючи у митній декларації країною призначення Казахстан.

Якщо ці звинувачення будуть доведені, то депутату загрожує кримінальна стаття.

Лідер парламентської фракції партії «Альтернатива для Німеччини» Йорґ Урбан заявив на пленарному засіданні, що кримінальне переслідування Дорнау та обшук його будинку політично мотивовані.