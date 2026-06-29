Головний рабин України і лідер «Братства» відкинули заяву про «нацистські вітання» на акції в Києві

Головний рабин України Моше Асман повідомив, що провів зустріч із лідером організації «Братство» Дмитром Корчинським з приводу інциденту, про який раніше заявило посольство Ізраїлю в Україні: щодо «нацистських вітань» під час акції в центрі Києва 21 червня. Моше Асман оприлюднив відео з Корчинським, на якому обидва відкидають заяву посольства.

«Після заяви посольства Ізраїлю щодо відео, яке нібито було зняте під час акції протесту 21 червня і на якому нібито учасники «Братства» вигукували нацистські гасла й демонстрували нацистські жести, ми не стали робити поспішних висновків і вирішили зустрітися з Дмитром Корчинським напряму», – написав головний рабин України у фейсбуці.

Він зазначив, що відео, яке поширювалося соціальними мережами, не має жодного стосунку до вищезгаданої акції і було зняте «значно раніше». «А люди на ньому, за нашою інформацією, не є учасниками «Братства» чи інших українських патріотичних організацій. Йдеться про неповнолітніх провокаторів, яких, імовірно, могли використати російські спецслужби, зацікавлені в подібних провокаціях, заплативши їм гроші», – зазначив він.

«По-друге, Дмитро Корчинський та учасники «Братства» – це українські патріоти, які поважають усі нації, релігії і конфесії. Вони не є антисемітами. Дмитро Олександрович окремо наголосив, що з великою повагою ставиться до єврейського народу й Держави Ізраїль і цінує допомогу, яку єврейська громада та Ізраїль надають Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії», – додав Моше Асман. Дмитро Корчинський на відео також про це говорить.

За словами головного рабина України, він вже мав розмову з послом Ізраїлю Михайлом Бродським, під час якої пояснив, «що команду посольства було введено в оману».

«Сподіваюся, що правоохоронні органи знайдуть усіх цих провокаторів. Зараз дуже важливо не дозволити провокаціям посварити Україну з Ізраїлем та єврейською громадою в усьому світі», – наголосив він.

У посольстві Ізраїлю цю заяву поки що не коментували.

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Минулого тижня посольство заявило, що 21 червня в центрі Києва пройшла акція об’єднання «Братство»: учасники якої «вигукували нацистське вітання і демонстрували нацистський салют. Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з цією акцією, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв нацизму».

Поліція Києва заявила 21 червня, що правоохоронці забезпечили правопорядок під час проведення масових заходів у центрі столиці. За повідомленням відомства, заходи пройшли «без грубих порушень публічного порядку».

У центрі Києві 21 червня відбувся десятий марш «КиївПрайд», який об’єднав представників української ЛГБТ-спільноти. Одночасно з ним на акцію вийшли опоненти «КиївПрайду».