Президент підписав закон про покарання за прояви антисемітизму

Президент Володимир Зеленський підписав раніше ухвалений парламентом законопроєкт, який передбачає покарання за антисемітизм – про це йдеться в картці документу на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт доповнює статтю 161 Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян формулюванням «прояви антисемітизму». Цей термін стосується конкретної форми дискримінації, спрямованої проти євреїв як етнічної або релігійної групи.

Залежно від обставин, стаття передбачає покарання від штрафів до максимум восьми років ув’язнення за дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян у зв’язку з релігійними переконаннями. Вона також передбачає заборону дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Документ ініціювала група народних депутатів «Слуги народу». Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт був поданий у зв’язку з розробкою проєкту закону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні». Цей закон був ухвалений 2021 року.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт в лютому 2022 року. Тоді ж він був переданий на підпис президенту.