Рада достроково припинила повноваження депутатки Володіної

Верховна Рада України на засіданні 8 квітня ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народної депутатки Дар’ї Володіної.
Володіна була обрана до парламенту 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».
У пресслужбі Верховної Ради зазначили, що рішення ухвалили у зв’язку з особистою заявою депутатки про складення нею повноважень.
У березні стало відомо, що Регламентний комітет Верховної Ради підтримав заяву Володіної про складання мандата. Про причину її рішення не повідомляли.
Форум