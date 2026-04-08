Рада достроково припинила повноваження депутатки Володіної

Верховна Рада України на засіданні 8 квітня ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народної депутатки Дар’ї Володіної.

Володіна була обрана до парламенту 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

У пресслужбі Верховної Ради зазначили, що рішення ухвалили у зв’язку з особистою заявою депутатки про складення нею повноважень.

У березні стало відомо, що Регламентний комітет Верховної Ради підтримав заяву Володіної про складання мандата. Про причину її рішення не повідомляли.