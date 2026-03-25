Депутати підтягнулись у Раду: криза (не) минула?

Чи існує розкол у Раді? Це мало показати сьогоднішнє засідання парламенту. Адже після того, як у лавах президентської політсили «Слуга народу» заговорили про страх і втому опозиція заговорила про кризу в управлінні. А блогери, яких опозиція пов'язує із Офісом президента, навіть погрожували депутатам. Мовляв, не розпочнете роботу – «за вас візьмуться».

Натомість депутати зібралися і проголосували ті закони, що стояли на порядку денному. «Слуги народу» згодом гучно заперечили кризу. Однак урядові законопроєкти, через які, власне, стався розкол – виносити на голосування не ризикнули.

Про те, чому виникла криза та як її збираються вирішувати, Радіо Свобода запитало у депутатів.

Криза в парламенті через дії уряду чи також винен президент?

«Я тут не погоджуюся і у мене все-таки таке така думка моя особиста, що питання в комунікації саме між урядом і парламентом», – сказав в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» Максим Ткаченко, народний депутат України з фракції «Слуга народу».

«Я мушу констатувати просто абсолютно відсутність комунікації у Зеленського із Верховною Радою. Наприклад, зараз ідуть мирні перемовини. І ми дуже вже давно просимо про те, щоб нас регулярно інформували про хід мирних перемовин, тому що Зеленський не один раз говорив про те, що парламенту доведеться приймати складні рішення. Так само, як уряд про щось домовився з МВФ і спускає законопроект про збільшення податків на ФОПи і на посилки, так і тут президент про щось домовляється, його люди про щось ведуть перемовини. Ми абсолютно в Верховній Раді не маємо жодної офіційної інформації», – зазначив в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» Володимир Ар'єв, народний депутат України з фракції «Європейська солідарність».

Чи дійсно депутати можуть боятися справ НАБУ?

Чи може це просто відмовка, щоб прикрити небажання народних депутатів голосувати?

Про це поговорили із Віктором Чумаком, юристом, в. о. генерального прокурора України в 2020 році.

Про те, як бачать розкол між «Слугами народу», Офісом президента та Кабінетом міністрів політичні оглядачі, розпитали Романа Романюка, журналіста інтернет-видання «Українська правда».

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») заявив 13 березня, що «Рада зламалася».

«Слуга народу» втратила ядро: фракція складається зі 111 депутатів», – сказав перший заступник голови парламентської більшості Андрій Мотовиловець.

«Депутатами керує страх», – сказав Мотовиловець. На його думку, депутати бояться отримати підозри від НАБУ і САП, тому не хочуть голосувати. А 40 народних обранців, нібито узагалі готові скласти мандати.

Член депутатської групи «Відновлення України» Олександр Юрченко, назвав ще більшу цифру: «50-60 «слуг» написали заяви про складання мандатів».

У відповідь на погану роботу парламенту президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий ініціювати зміни до закону про мобілізацію, або народні депутати пішли воювати: «Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід».